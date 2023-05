Euroopa Liit hoiatas liikmesriike juba kümme aastat tagasi, et 2025. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 55 protsenti kodumajapidamistest pärinevaid olmejäätmeid. Nüüd, kui nõude täitmiseks on aega jäänud napid seitse kuud, on Eesti oma 31 protsendiga sellest väga kaugel.