Marju Kõivupuu: kaks kord aastas kõht on tühi – jaanipäev ja nelipühi ...

Need kaks, ülestõusmispüha ja nelipühade esimene püha, on meie suhteliselt askeetlikus pühadekalendris tähtpäevad, mis langevad alati pühapäevale – seega nad on nagu pühad ja nagu ei ole ka.

Kes pole kirikuinimene või keda ei kõneta rahvatraditsioonid, neile võivad nelipühad ehk rahvapäraselt suvisted, suve saabumise pühad, jäädagi meie pühade aastaringis märkamata ja pidamata. Vaba päeva selle eest ei saa, avalikus ruumis need pühad millegi erilisega silma ei torka, kui vabaõhumuuseumide programmid välja arvata. Ja paljud meist isegi ei tea, millal need suvistepühad täpselt on, kas samal kuupäeval nagu möödunud aastal või mõnel teisel, nagu nähtus mõnest tänavuaastasest sotsiaalmeediapostitusest.

Nelipühade nimetus on arvatavalt pärit 1696. aastast, kui need kehtestati neljandate suurte pühadena jõulude, lihavõtete ja jaanipäeva kõrval. Teise seletuse järgi on nimetus tulnud sellest, et need kestavad neli päeva. Kirikus on olnud kombeks käia esimesel nelipühal ning need koguduse liikmed, kes soovisid minna armulauale, hommikul ei söönud.