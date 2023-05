Keset kõige magusamat hooaega! Rattaringluse töö katkes, tõenäoliselt 7. juunini

Tartu linnavalitsus hoiatas teenuse katkemise võimaluse eest aprillis. Raimond Tamm ütles toona, et Tartu jätkab rattaringlust sõltumata sellest, mis saab koostööst Bewegeniga. «Otsime lahendust ka juhtimissüsteemile, et kui Bewegen meid sellest ära lõikab,» lisas ta.

Milline lahendus lõpuks leitakse või kes seda pakkuma hakkab, on esialgu lahtine. «Meil on juhtimissüsteemi edasise toimimise kohta endal peas mõtted ja plaanid olemas, aga me ei saa neid realiseerida enne, kui õige aeg on käes,» rääkis Tamm.

Linnasekretär Jüri Mölder on varem öelnud, et pingutatakse selle nimel, et üleminek ühelt juhtimissüsteemilt teisele võimalikult valutult laabuks. Kolmapäevases teates kinnitas linnavalitsus uuesti, et pärast Bewegeni majanduslikest raskustest teada saamist on tegeletud aktiivselt uue juhtimissüsteemi leidmisega. Ka olevat sobiv variant leitud, aga esialgsel hinnangul võtab selle käivitamine keset kõige magusamat rattasõiduhooaega ligi kaks nädalat. Võimaliku tähtajana on mainitud 7. juunit.