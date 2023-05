Rait Ratasepp võtab suvise suurkatsumuse ette maailma kuumimas kõrbeorus

Ultrasportlane Rait Ratasepp avaldas täna oma lähiaja katsumuste plaanid. Sel laupäeval on Ratasepp Kohtla-Nõmmel 24 tunni jooksu stardis ning juuni teises pooles sõidab ta Ameerikasse, et läbida ultrajooks Death Valley kõrbeorus, kus on mõõdetud ka planeedi kuumarekord.