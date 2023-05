Tänavune Võnnu Kaera-Jaan tõi kokku tõelise pärandi

Eesti rahvakultuuri keskuse Tartumaa rahvakultuurispetsialisti Kati Grauberg-Longhursti sõnul oli tänavune Võnnu Kaera-Jaan tõeline pärandikokkutulek. «Me saime nautida õitsvate õunapuude all vaimsest kultuuripärandist rääkivat näitust. Päeval oli siin jutuvestmine, samal ajal ööbikud laksutasid. Me oleme nautinud 20 eripalgelist tantsunumbrit. Rahvariides inimesed kõnnivad ringi ning ilmestavad kogu ümbruskonda ja vana puude all maja. See on tõeline pai südamele ja ilusale pärandi hoidmisele,» võttis Grauberg-Longhurst päeva kokku.