Ukraina suurim klassikalise muusika festival jõuab taas Tartusse

Festivali Odessa Classics Tallinn korraldavad Kultuuripartnerluse SA ja ERSO. Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul on koos ERSOga otsustatud, et Odessa Classics naaseb oma kodulinna esimesel võimalusel, loodetavasti juba 2024. aastal, kuid vajadusel jätkatakse selle korraldamist Eestis nii kaua kui vaja.

«Tegemist on sooviga hoida festivali traditsiooni elus ja teha seda mitte lihtsalt linnukese pärast või vormiliselt, vaid rikastada Eesti festivalide kaarti. Teist aastat järjest on Odessa Classics Tallinna peakülaline maailmakuulus viiulimängija Daniel Hope, kes esineb festivalil suisa kahel päeval järjest: selle pidulikul avamisel 25. mail Estonia kontserdisaalis ja päev hiljem oma AIRi ansambliga samas,» rääkis Kubits.

Tema sõnul jõuab festival Tartusse eeskätt tänu möödunudaastase publiku soojale vastuvõtule. «Majanduslikus mõttes on see suhteliselt ebamõistlik tegevus, aga Heino Elleri muusikakooli inimesed ja publik võtsid meid möödunud aastal nii soojalt vastu, et ei olnud südant tänavusest Tartu kontserdist loobuda. Seda enam on rõõm, et just Tartus esinevad meie noored klassikamaailma kirkad tähed Karolin ja Hans Christian Aavik ning Marcel Johannes Kits, erikülalisena festivali asutaja Alexey Botvinov,» sõnas Kubits.