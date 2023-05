Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Laura Jõgisoo rõhutab, et igal juhul tuleb kelmustest teada anda, isegi kui üksikjuhtum jääb lahendamata, võib see aidata edaspidi tabada kelmide võrgustikku.

Iga päev annab politsei teada juhtumitest, kus heausksed inimesed on kelmidele kandnud tuhandeid eurosid. Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Laura Jõgisoo selgitab, et kui raha on juba rahvusvahelisse võrgutikku kuuluvate kelmide kätte jõudnud, siis on lootusetu seda kätte saada.