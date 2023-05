Miks ⟩ on Rüütli tänavale paigaldatud uus tänavasillutis halli vuugisegu täis?

Tööd on suuresti Rüütli tänaval valmis, tarvis on veel vuugisegu ära pesta. Seal on tööde lõpptähtaeg maikuu, seega nädala jagu on veel aega ehitajal seal korrastustöid teha.

Kas ehitaja peab tellima survepesu?

Ei, survepesu seal kindlasti teha ei saa, vuuk on värske, see võib uue vuugi lahti leotada.

Praegu on isegi lootus, et kui peaks sadama, saab ehitaja sillutisele jäänud segujäägid harjaga lahti nühkida ja need uhutakse minema.

Kui on näha, et vihma ei ole oodata, siis peame laskma ehitajal selle ära pesta. Aga kindlasti ei saa see olla survepesu, piisab ka sellest, kui lasta tavalise voolikuga vett sillutisele.

Kas Rüütli tänava parandustöödega saab rahule jääda?

Vaatame veel pärast pesu tänava üle.