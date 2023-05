Otsus tehtud: Sõpruse sillal ei jää autode radu vähemaks

«Selge on, et see otsus ei ole mustvalge. Ongi mõlemal variandil omad eelised ja omad puudused, lõpuks tuli kaaluda, kumb variant on rohkemate eeliste ja vähemate puudustega,» ütles reformierakondlasest abilinnapea Raimond Tamm eile, kui linnavalitsus oli otsuse vormistanud.