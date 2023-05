Tuul Sepp: vanad ja uued ohud linnas

Erilise tähelepanu all on projektis veekogud, sest need toimivad linnas lisaks elurikkuse tulipunktiks olemisele ka kliimamuutuste mõju leevendajatena. Näiteks taastatakse projekti vältel Supilinna tiik ning osaliselt ka Jaamamõisa oja. Projekti on kirjutatud uurimistööd Jaamamõisa oja maa alla torudesse peidetud osa maa peale tagasi toomise võimaluste ja kasude analüüsimiseks. Nõuga aitavad kogenud eksperdid Taanist.



Projekti eesmärk ei ole luua korrastamata ja koledat võpsikut, vaid leida viise liigirikka linnalooduse sobitamiseks esteetilisse linnaruumi.

Tartus on erakordsed võimalused teha päriselt head linnalooduse projekti, sest mitte üheski linnas Eestis (ja võib olla isegi maailmas) pole samaväärset maailmatasemel loodusteadlaste kontsentratsiooni.

Ka Tartu ülikooli sotsiaalteadlased on projekti kaasatud, et aidata linnainimesest teha projekti ja linnalooduse kaitsmisse kaasatud ja väärtustatud osa. Teadlastena ei taha me üldse selle projekti raames ütelda, kuidas peab. Me tahame kuulata ja õppida, katsetada ja analüüsida ning tuua samal ajal linnalooduse taastamisse parima teadusliku teadmise.

Nagu Tartu ülikooli maastikuökoloogid rõhutavad, linnas saab igaüks olla looduskaitsja, vähendades autoga liiklemist ning arendades oma aias või kasvõi parklanurgas või rõdukastis bioloogilist mitmekesisust. Roheringi projekt ei ole siin käskija ja sundija, vaid võimaluste looja, vahendades teadmisi ning töötades koos aiandusettevõtete ja haljastuse hooldusteenuse pakkujatega elurikkust soosivate toodete ja teenuste arendamise nimel.

Paljud on tähele pannud, et linna tegevus tundub kohati vastuoluline: ühes kohas laiendatakse tänavaid ja parklaid ning võetakse maha puid, teisal jälle rajatakse linnaniitu ja rohekoridore. Arvan ise kõrvaltvaatajana, et oleme linnaruumi loomisel üleminekuetapis: vanad mõtteviisid autokesksest linnast veel valitsevad, kuid samm-sammult liigutakse ökoloogilisi põhimõtteid, loodusel põhinevaid lahendusi ning looduse hüvesid väärtustava linnaruumi poole. Ühelt poolt võib see segadust tekitada, teisalt võime aga ka julgelt öelda, et elame põneval ajal.

Edaspidi linnaruumis liikudes palun aga kõigil võtta aeg maha ja märgata linnaloodust. Palun ka märgata linnalooduse puudumist ning püüda mängida väikest mõttemängu, kus sillutatud aladele või tänavaservadele püüame mahutada roheluselaigukesi või rohekoridore. Kui sellise pilguga ringi vaadata, näeme, et ruumi jagub ja potentsiaali paremat linnaloodust luua on Tartus kuhjaga.