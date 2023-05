Katrin Kask: otsustamatus ja otsused hariduses

Eestil on veel suur potentsiaal saada süvatehnoloogia ettevõtete kasvulavaks, see saab olla meie pisikese riigi uus edulugu, meil on selleks veel head eeldused. Kui me ainult julgeksime nüüd järgmisi suuri, kindlasti ka kulukaid samme ette võtta. Raha pole meil kunagi varem ringelnud enam kui nüüd. Küsimus on selles, et valikuid on palju – prioriteedid on paigast ära ja fookusi palju ehk siis selget fookust pole.