Samuti on ristmiku sulgemine päevakorras Külitse-Järiste jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti tõttu, kus ristmiku sulgemine on ette nähtud just liiklusohutuse kaalutlustel. Ristmik on ohtlik nii jalakäijatele ja jalgratturitele kui ka sõidukijuhtidele. Ohtlikuks muudab ristmiku see, et Külitse tee ja maantee lõikuvad ligi 35-kraadise nurga all, mis võimaldab teha suurel kiirusel pöördeid Tartu poole.