Laeva küla veesüsteemist tuvastati kolilaadseid baktereid

Emajõe Veevärgi juhatuse liikme Andres Aruheina sõnul ei ole kolilaadne bakter kolibakter, kuid riskide minimeerimiseks tuleb elanikel siiski kuni täie selguse saabumiseni vett enne joomist keeta. «Tehnikud on praegu kogu torustikku kloreerimas. Lähipäevil tuleb võtab terviseamet uued proovid ja siis juba selgub, kas võtame häire maha või mitte,» sõnas Aruhein. Ta lisas, et näiteks pesemine veega on ohutu.

Tartu vallavanem Jarno Laur sõnas, et praegu ei ole saastumise tekkepõhjus teada, kuid tehnikud tegelevad olukorra parandamisega. «Natuke murelikuks teeb see, et mõned aastad tagasi oli Laevas analoogne juhtum ja siis ei saadudki sotti, kust see bakter levis,» märkis vallavanem. Lauri sõnul hoiab vald elanikke toimuvaga jooksvalt kursis. «Kohe, kui uued ja normidele vastavad proovid on võetud, teavitame vallaelanikke.»