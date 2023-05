Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et sellisele küsimusele Võru, Täha ja Turu tänavaga ristumise puhul on vastus ei. Küll otsitakse projekte, kuidas seda liikumiskoridori populariseerida ja teedeteenistus koostab projekti, et parandada ohutust Kabeli-Võru risti juures.