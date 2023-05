Esmaspäevast kolmapäevani käib Uueturu pargis istutuseks vajalik ettevalmistus. Kuna pargis asjatavad traktorid, on see aiaga piiratud ja tööde lõpuni läbimatu.

Kureeritud Elurikkuse üks eestvedajaist Anna-Liisa Unt rääkis esmaspäeva ennelõunal, et katsuvad parasjagu sotti saada, kust maa koorida ja kus see puutumata jätta. «Inimesed küsivad, et mida te siia ehitama hakkate. Mitte midagi! Naljakas on, et lillede istutamiseks peab roppu moodi tööd tegema.»