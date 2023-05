Linnavalitsus annab Tartu linnamuuseumile üle raekoja vana kella

Tartu linnamuuseumi direktori Risto Lehiste sõnul on raekoja kell väga oluline annetus Tartu linnavalitsuse poolt Tartu linnamuuseumile järgmise aasta näituse «Meie Tartu» ning ka tulevase püsiekspositsiooni jaoks.

«Sellise väärika ajalooga kellal on meie näituse jaoks märgiline tähendus. Kui me räägime Tartu linna identiteetidest, siis raekoja kell, mille järgi kunagi elu käis, pole mitte ainult kesklinna, vaid terve Tartu sümbol. Lisaks kella enda korrastamisele uurib muuseum edasi selle täpsemat ajalugu. Kogu teema on äärmiselt põnev ning saab linnaelanikele ja külalistele näitusel «Meie Tartu» lahti seletatud,» rääkis ta.