Pärtel Piirimäe: ma ei tunne küll mingit süüd, et Johanna-Maria Lehtme kangelaslugu uskuma jäin

Ma nõustun Erik Moora ja teiste kriitikutega, kes ütlevad, et Eesti 200 juhid oleksid pidanud võtma palju varem selge moraalse positsiooni – juba siis, kui esimesed tõsised kahtlustused olid meedias esile kerkinud. Aga ma mõistan ka, et kuni viimase hetkeni (s.t kuni Ekspressi eelmise nädala looni) nad lihtsalt ei tahtnud või ei suutnud uskuda, et nad võivad olla sattunud pealtnäha ääretult meeldiva inimese poolt manipuleerimise ohvriks.

Neil ei ole olnud ka piisavalt poliitilist tarkust – ja võib-olla pole siiamaani –, et mõista, et poliitikas ei saa apelleerida süütuse presumptsioonile. Poliitikutele, rahvaesindajatele, avalike ametite täitjatele kehtivad hoopis kõrgemad eetilised nõuded kui see, et ei tohi saada süüdi mõistetud kriminaalkuriteos.

Riigikogu liikme koht ei ole inimõigus, vaid privileeg, mille omamine sõltub valijate usaldusest. Kulunud väljend, et selleks mitte üksnes ei pea olema aus, vaid ka näima aus, on siin õigel kohal. (Kusjuures see kehtib ka Tarmo Tamme juhtumi kohta – ka komisjoni esimehe koha puhul ei saa lähtuda süütuse presumptsioonist, vaid võimalik huvide konflikt tuleb eos välistada, mitte oodata korruptsioonivastase komisjoni või uurimisorganite hinnangut.)