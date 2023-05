PILDID ⟩ Surnud eaka naise majast leiti närustes oludes kassikoloonia

18. mail läks vabatahtlik Kristina Soboleva MTÜ Cats Help palvel Koosa külla kontrollima ühelt teiselt loomakaitseorganisatsioonilt tulnud vihjet. Nimelt teatati, et mõned päevad varem surnud vanamemme kodus elab suur hulk kasse väga kehvades oludes. Soboleva sõnul oli teda küll ette valmistatud, et ees ootab koletu vaatepilt, kuid reaalsus oli veel jubedam.