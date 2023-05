Erkki Bahovski: kas olete õigel pool püssitoru?

See kõnekäänd meenus, kui lugesin EKRE esimehe Martin Helme juttu sellest, et rahvas võib takistada riigikogu saadikuil jõuga tööle tulemast. Lugupeetud EKRE poliitikud, kas te olete ikka veendunud, et seisate hiljem õigel pool püssitoru. Ei, ma ei kutsu EKRE poliitikute vastu kasutama vägivalda (ilmselt Objektiiv ja Uued Uudised on jõudnud hakata juba vastavat kommentaari kirjutama), vaid järele mõtlema.