Väikelapse surmaga lõppenud õnnetuses osalenud autojuht tohib vabalt edasi sõita

Ekspertiiside ja menetluse vältel on Volvot juhtinud eakal mehel lubatud edasi sõita. «Juhtimisõigust saab Eestis ära võtta vaid kohus süüdimõistva otsusega. Seaduse järgi kelleltki juhtimisõigust kohtuväliselt ära võtta pole võimalik,» märkis Sinkevicius. «Kui ei ole alust inimese vahistamiseks ehk kui pole alust arvata, et ta jätkaks kuritegude toimepanemist või hakkaks menetlusest kõrvale hoidma, ei saa kellegi vabadust piirata ega teda juhtimisõiguseta jätta.»

Sinkevicius nentis, et ka 2021. aasta augustis, kui noore naise juhitud BMW põrkas kokku mootorrattaga ja õnnetuses hukkus kaks noort inimest, kritiseeriti prokuratuuri tööd ning küsiti, miks ei võeta kahtlusaluselt juhiluba ära. «Ka siis pidin selgitama, et meil pole võimalik seda teha, sest Eesti seadus ei luba kelleltki juhtimisõigust ära võtta, kuna see on lisakaristus, mille saab mõista ainult kohus,» sõnas ta.