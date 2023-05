Tartu sotside esimees teeb aktiivsest poliitikast pausi

Kadri Leetmaa loobus piirkonna esimehe kohustustest ning toetas järgneval Euroopa parlamendi valmiste perioodil uut juhti Lemmit Kaplinskit. Peamine põhjus esimehe kohustustest loobumiseks on Leetmaa uus roll Tartu ülikooli geograafia osakonna juhatajana.

«Arvel on iga tund minu töö- ja vabaajapangas ja tunnistan, et natuke tahaks molutada, raamatut lugeda ja rahvatantsu ka teha,» põhjendas endine esimees. «Samuti hoian heal linnaruumil ja sotsiaalsel ebavõrdsusel silma peal Tartu linnavolikogus, kuhu valijad on mind usaldanud,» lisas ta.