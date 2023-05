Kunstnik väljendab armastust kolmnurga vastu värvi, vormi, heli ja lõhnaga

Kunstimaja õuepealse sissepääsuga monumentaalgalerii ukse avaja satub värvirõõmsasse ja muusikalise maalinguga täiendatud maailma, milles hõljub magus lapselik hõng, mis tuletab meelde mullinätsu. Seintel on kolm suurt, mõõtmetega 180 x 180 cm maali, mis koosnevad kolmnurkadest. Nende ees madalatel kuuppostamentidel on paberist volditud rebane, kukk ja jänes. Tavalistele ruumimõõtmetele on lisatud värv, heli, vorm ja lõhn.