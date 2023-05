President Alar Karis: kui see osutub õigeks, siis ma eeldan, et teenetemärk tuuakse ise ära

Küsimusele, kas president võtab Slava Ukraini tööd juhtinud Johanna-Maria Lehtmelt talle annetatud Valgetähe IV klassi teenetemärgi ära, nüüd, viimaste nädalate sündmuste valguses, mis on välja toonud Ukraina toetuseks kogutud raha väärkasutamise, vastas president Alar Karis: «Me elame õigusriigis, ja kui osutub tõeks see, et on toime pandud kriminaalkuritegu, siis kindlasti. Ma küll pigem eeldan, et see teenetemärk tuuakse ise ära, ja et ma ei pea seda küsima minema. Aga selles praeguses faasis, mil kriminaalmenetlus käib, on väga raske midagi hinnata.»