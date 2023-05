Galerii ⟩ Üks soov uues lastehaiglas: tee nii, et jääks varesele see valu ja harakatele see haigla!

President Alar Karis oli uutes haiglaruumides heatujuline ja vaimukas. Uues kõrvakliinikus vajutas ta registratuuriautomaati nupule, lasi endale numbri välja ja pani taskusse, märkides, et kui ühel päeval vaja tulla, siis on number olemas ja ta ei pea pikas järjekorras ootama.

Ekskursiooni juhtis Kliinikumi taristu suurprojektide osakonna juht Toomas Kivastik, kaasas ka kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens, samuti projekteerija AW2 Architects OY ja SWECO Projekt OÜ ning ehitaja AS Nordecon koos OÜ Embach Ehitusega esindajad.

Toomas Kivastik püüdis osutada ringkäigu ajal kõige olulisemale detailidele ja põhimõtetele, mis uutes ravimajades kõneväärt on. Näiteks C-maja operatsioonitoale, kus on kirurgi silmadele mõeldes eriline valgussüsteem, mis arvestab seda, millise valgusega on hea töötada avatud lõikusel ning milline on hea valgus siis, kui operatsoonivälja tuleb jälgida ekraanilt ehk kui käsil on endoskoopiline lõikus.

Videosüsteemi kuvar opisaalis. Foto: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Samuti videosüsteemile, et kirurg saaks kiiresti nõu küsida teiselt arstilt kõrvalruumis, ise operatsioonilaua juurest lahkumata. Ning et tudengidki võiksid õpperuumis jälgida, mis lõikusel näha on.

Tartu ülikooli rektor, professor Toomas Asser, kes on erialalt neurokirurg, elavnes operatsioonisaalis samuti, esitades lisaküsimusi ning nihutades oma käega tohutu läbimõõduga operatsioonilampi, et kui sujuvalt see käib ja millise nurga alla painutada annab.

Operatsioonitoa lamp. Foto: Kristjan Teedema/Tartu Postimees