Keskerakondlased kutsusid Jõgeva vallavanemaks endise Tallinna linnapea ja ministri

Jõgeva vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Peep Põdder sõnas teisipäeval, et läbirääkimised vallavanema koha täitmise asjus käivad tugeva kandidaadiga, kel on omavalitsusjuhi kogemus, ning tegu on Jõgevamaa inimesega. Nime lubas ta teatavaks teha siis, kui kokkuleppele saadakse.

Reedeks said asjad selgeks ning sai teatavaks, et endine Tallinna linnapea ja riigikogu liige Taavi Aas on andnud nõusoleku asuda Jõgeva vallavanemaks. Uus vallavanem saab ametisse astuda aga pärast seda, kui volikogu on tema kandidatuuri heaks kiitnud. Tõenäoliselt jõuab see teema juba järgmisel nädalal volikokku.