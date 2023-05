Tartu vallavolikogu esimees Vahur Poolak sõnas, et see otsus ei sündinud kergekäeliselt ning ta mõistab Puurmani inimeste soovi saada osaks Tartu vallast. «Paraku on seis selline, et rahaliselt ei ole meil võimalik Puurmani piirkonda enda koosseisu võtta,» selgitas Poolak.