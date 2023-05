Kastre sai uue vallavanema

Kastre vallas pea kümme aastat vallasekretäri ametit pidanud Annika Pajumaa-Murov valiti vallavanemaks volikogu 15 poolthäälega. Pajumaa-Murov on Kastre teine vallavanem. Seni on valda juhtinud Priit Lomp.

«Kastre valla jätkusuutlikkus ja stabiilne areng on fundamentaalsed eeldused selleks, et tagada meie kogukonna heaolu. See hõlmab kõiki olulisi valdkondi, nagu haridus, tervishoid, infrastruktuur, keskkond, majandus ja sotsiaalne heaolu. Kõik need aspektid on omavahel seotud ja nõuavad terviklikku lähenemist. Näen oma rolli vallavanemana just meie kogukonna heaolu ja tuleviku kindlustamisel ning olen kindlalt pühendunud selle eesmärgi saavutamisele,» sõnas ta.