Hooldekodu vajab enamasti eakas inimene, kelle peamine sissetulekuallikas on vanaduspension. Eesti keskmine vanaduspension on praegu 704 eurot, mis tähendab, et üheski hooldekodus selle eest kohta ei saa. Juurde tuleb maksta sama palju või isegi rohkem ning seda on tulnud teha lähisugulastel, kel aga endalgi on lapsed ja lapselapsed.