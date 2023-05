See on nagu lemmikraamat, mida aina uuesti loetakse, nii on ka selle hella ja traagilise looga Vanemuise väikese maja laval. Ei ole teist nii rikast lavastust, kust igal uuel vaatamisel ammutada uusi kihte ja nüansse. See lavastus on vaimne pärl ja seetõttu aitäh Montecchidele, Capulettidele, Romeole ja Juliale.