Keskkonnakahju tekitanud OÜ Mantrum sai Kobratu karjääris kaevandamise loa 2019. aastal. Normide rikkumine avastati aasta hiljem ning praeguseks on puudused kõrvaldatud.

Keskkonnaameti töötajad avastasid 2020. aasta oktoobris, et Tartu vallas tegutsev osaühing Mantrum on Jõhvi maantee ääres Kobratu liivakarjääris kaevandanud lubatust enam materjali. See tõi firmale kaasa suure kahjunõude.