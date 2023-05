TARK TARTU ⟩ Loodussõber pildistab ja salvestab vaatluste maratonil kas või ööpäev jutti

Nagu maratone vähe oleks! On jooksu-, suusa- ja rattamaratonid, saunamaratonid ja matkamaratonid ... Ja siis see loodusvaatluste maraton, mille eeskujuks on rahvusvaheline vaatlusformaat BioBlitz. See tähendab, et ühes kindlas paigas tuvastatakse kindla ajavahemiku jooksul nii palju looma-, linnu-, putuka-, taime-, sambliku-, kala- ja seeneliike kui võimalik ning niisugust maratoni läbivad harrastusvaatlejad koos teadlaste ja asjatundjatega.