Võiks öelda, et Tartu oli turvaline koht, kus üles kasvada, praegugi tundub, et Tartu on selline mõnus logelemislinn. Meeles on majatagune hoov, kus sai koos sõpradega aega veedetud. Ka koolis käisin ma Annelinnas, käisin nii kommertsgümnaasiumis kui ka Descartes’i lütseumis. Lõpetasin siin gümnaasiumi.