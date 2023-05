Loodusfestivali eel salvestab loomaökoloogi ja arhitekti vestlusõhtut Ööülikool

Loodusfestival toimub 7.–11. juunini, kutsudes avastama meid ümbritsevate avalike ja eraaedade elurikkust ja vaba aja veetmise võimalusi aedades. Loodusfestivali peateemaks on «Elu aed», mis on inspireeritud Tartu ülikooli botaanikaaia 220. aastapäevast.

Tuul Sepp töötab loomaökoloogia kaasprofessorina Tartu ülikoolis ja on tegelenud oma uurimistöös mitmete loomarühmadega. Muuhulgas vastutab Sepp käimasoleva projekti eest, mille eesmärk on välja töötada ökosüsteemide tervist ja elupaikade ühendatust soosivaid linnalooduse hooldamise praktikaid, rakendades neid Tartu näitel. «Olles kord tundma õppinud, millist linnaloodust vajab keskkond ja ka inimene, ei saa ma enam roheluseta liigivaest linna näha millegi muu kui katkise ja kurvana, olgu ükskõik kui ilus arhitektuur,» kirjeldas Sepp teema olulisust.

Elo Kiivet on arhitekt ja urbanist, kelle senine töö on seotud olnud arhitektuuri ja avaliku ruumiga, sealhulgas ruumiteadlikkusega. Kiivet on Tartu abilinnapea arhitektuuri, ehituse, planeerimise ja ruumiloome valdkonnas. «Linna ja looduse vastandamine on lihtsustatud lähenemine, ehk just seetõttu oleme jõudnud ohtlikku äärmusesse, kus linnaruumis on loodusega raske kokkupuutepunkte leida,» selgitas Kiivet puudujääki ruumihariduses.