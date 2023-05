Karlova ja Supilinna järel suundub rännaklavastus kaleidoskoopilisele Ülejõele

Näitleja ja lavastaja Jaanika Tammaru läheb taas läbi linna. Ja mitte üksinda. Tal on kaasa võtta kolleegid ja vabatahtlikud näitlemishuvilised ning publik. Tal on selleks kaasa võtta ka kahe eelmise aasta kogemused: Tartu linnaosi tutvustavad jalutus- ehk rännaklavastused «Läbi linna» toimusid mullu Supilinnas ja tunamullu Karlovas. Nüüd on järg Ülejõe käes.