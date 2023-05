Kolm Tartu muuseumi pälvisid Rohelise Muuseumi tiitli

«Hea Roheline Muuseum seab oma sihiks rakendada kestlikku mõtteviisi nii muuseumikogude kasvatamisel kui säilitamisel, näituste kavandamisel kui haridusprogrammide koostamisel – kogu töötsükli vältel. Esimeseks sammuks on tavaliselt kaardistamine: milline on muuseumi hetkeseis keskkonnasäästu vaatenurgast, ning mis vajaks muutmist; sealt edasi liigutakse juba korralikult läbi mõeldud sammudega selle suunas, et muuseum oleks oma tegevustes kaalutletult kestlik,» rääkis Aljas.

«Muuseumite eesmärk on säilitada ja hoida kultuuripärandit – seega on igati loogiline, et samasuguse tähelepanu ja hoolega suhtume ka keskkonda, milles muuseumid tegutsevad. Keskkonna-jalajälje vähendamine on ühise, jagatud vastutustunde küsimus ja eestlaslikust praktilisuse-vaatenurgast ka lihtlabaselt – mõistlik,» lisas ta.