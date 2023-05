Toomas Raudam: sektantide mokalaat

Kas suudab veel keegi süümepiinadeta öelda sõbrale sõber, ilma et meelde tuleksid kõik need «sõbratamised» riigikogu saalis. Rääkimata siis sellisest, nüüdseks täiesti sisutühjaks muutunud väljendist nagu «tõtt-öelda». Niipea kui see kuuldavale tuuakse, on selge, et valetatakse. Keel reedab rääkija!