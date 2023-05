Elva valla rahaasjad on olnud tähelepanu all juba mõnda aega, kuivõrd erinevad märgid tekitavad muret. Finantsjuhtimises on tõsiseid möödalaskmisi, mis annavad põhjust arvata, et vald ei toimeta vallaelanike parimates (majanduslikes) huvides. Vallavanem ei ole võtnud vastutust valla finantsjuhtimisega seotud probleemide ega Elva vallale tekkinud kahju eest.