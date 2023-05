Kastrele valitakse homme uus vallavanem

«Praegu on üks kandidaat ja selle suhtes on konsensus ka leitud,» ütles Möller. Konsensuse leidmine tähendab seda, et kandidaadi valimiseks on hääled koos ja valimine peaks minema üsna sujuvalt. «Kui meil on volikogus 17 liiget ja 15 on meie valimisliidust, siis ma ei näe, miks peaks tormiline vastasseis tulema,» lisas ta.