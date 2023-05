Seeder kiidab Tõnis Lukase otsust kandideerida erakonna uueks juhiks

Tõnis Lukas teatas kolmapäeval, et soovib kandideerida erakonna juhiks. Ta tänas praegust juhti Helir-Valdor Seedrit erakonna poliitika selge sõnastamise eest ja edukuse eest kõiksugu läbirääkimistel. «Eesti vajab isamaalisust. Me ei anna ära ühtki jalatäit oma maad ja seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest üle aegade,» selgitas Lukas. «Meie rahvuslik rikkus püsib ettevõtlusel ja ettevõtjatel – majandus- ja maksustabiilsus on oluline nii tööandjatele kui ka igale Eesti inimesele,» lisas ta.