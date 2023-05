Tartu ülikooli muuseumid pälvisid rohelise muuseumi tunnustuse

Rohelise muuseumi tunnistust on välja antud eelmise aasta lõpust. Süsteemi väljatöötamist vedas ICOM-Eesti töörühm Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi juhtimisel. Tema sõnul on muuseumidel suur roll ühiskonna kestlikumaks muutmisel.

«Muuseumidel on võimekus kaasata oma külastajaid ja rääkida keskkonnamuutuste lugu laiemalt nii näituste kui ka haridustegevuse kaudu. Rohelise muuseumi põhimõtted pakkusid hea võimaluse oma igapäevane toimimine terviklikult läbi mõelda ning pöörata seejuures tähelepanu enda keskkonnamõjule,» selgitas Reet Mägi.

Alates sügisest on töörühm muu hulgas uurinud muuseumihoonete energiatarbimist, koolitanud kollektiivi keskkonnahoidliku töötamise teemadel, koostanud kestliku arengu põhimõtted, keskkonnahoidliku muuseumitöötaja meelespea ja kestlike näituste loomise juhendi.

«On rõõm, et muuseumi kollektiivis on nii palju särasilmseid inimesi, kes tahavad parandada end ümbritsevat keskkonna. Oleme kogu meeskonnaga tohutult palju õppinud: alates prügi õigesti sorteerimisest lõpetades energiakulude jälgimise ja analüüsimisega. Usun, et praeguseks oleme saanud teema eestkõnelejateks ka väljaspool töökeskkonda, mis ongi ainuõige viis mõtteviisi ja ühiskonda muuta,» lisas Loonde.