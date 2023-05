Suurturniiril võtavad mõõtu Euroopa parimad jalgpallitüdrukud

«Nad on noortekoondiste juures olnud pikemat aega. Nad on üdini Tartu inimesed. Annegret tegeles lapsena üldse rahvatantsu ja klaverimänguga. Aleksandra mängis alguses koos poistega jalkat ja käis võimlemistrennis,» kirjeldas Tammeka naiskonna peatreener.

Selles, kas suurturniiri käigus on võimalik ka välisklubide agentidele silma jääda, polnud Roops kindel. «Naiste jalgpall on suhteliselt värske spordiala. Suurturniirid on kindlasti need kohad, kuhu akadeemiate klubid on saatnud agendid kindlat tüüpi mängijaid otsima,» lisas ta.