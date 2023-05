Elva gümnaasiumi verine kambakaklus tipnes kahe kriminaalasjaga

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Kersti Kohal andis teada, et tänaseks on juhtunu täpsete asjaolude uurimiseks alustatud kaks kriminaalmenetlust.

«Tegu on ühe tutvusringkonna poistega, kes erimeelsusi ja arusaamatusi sõnade asemel kätega lahendada püüavad. Kuivõrd on tegemist alaealistega, siis me hetkel nende kriminaalasjade kohta rohkem detaile välja tuua ei saa,» rääkis Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör.