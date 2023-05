Kohtumaja suur ümberehitus algab pool aastat plaanitust hiljem

Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva vahendas, et kohtumaja ümberehituse projekteerimistööde maht paisus paremate energiatõhususe nõuete tõttu. «Seega projekti eelarve on suurenenud ligikaudu 17,5 miljonile eurole,» täpsustas Jõgeva. Ta lisas, et ehitustegevuse algust mõjutas ka suur ehitushindade kasv, mille tõttu oli vaja leida lisaraha. «Vajalikud lisavahendid saame moderniseerimisfondi toetusest,» sõnas Jõgeva.