Miks ⟩ läheb parandajatel tänavaaukude märkamine ja parandamine vaevaliselt?

Samas, eelmisel aastal sai Annelinnas korda tehtud 30 ja isegi 50 aastat vanu kõnniteid. Sel aastal on pikk nimekiri kõnniteede ülekatetest. Eedeni esine seal sees ei ole. Meie mõistes on see üks värskemaid kõnniteid, kus on aga mingi anomaalia.

Kõige mõistlikum on ikkagi sellistest asjadest teada anda. Ka parkides. Neid kõnniteid, mida hooldavad kinnistuomanikud ise, me linna poolt kontrollimas ei käi. Sinna satumegi teadete peale.

Milline peaks olema see teade?

Kui teade kõlab, et Ihaste tee kõnnitee on halb, siis see võtab nõutuks. Teame, et on halb. Neid on ka teistes linnaosades, me teame. Lisaks on linnaosi, kus kõnniteid pole üldse.