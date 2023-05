Jaak Laineste: Sõpruse silla ühele poolele sobiks park ja turg

Projekteerija oli teinud tubli sisulise töö ja andnud selge soovituse, et silla kasutusmugavus jalakäijatele ja ratturitele on parem ja ka Tartu enda kehtestatud kliimaeesmärkide saavutamist soosib 1 + 1 variant.

Linnakodanike pikemaajaliste huvide eest jäid seisma vaid sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200, ülejäänud leidsid, et see suur linnasisene automagistraal peab jääma vähemalt sama laiaks kui seni ning autode läbilaskmist tuleb maksimeerida. Me ei saa ikka veel edasi suhtumisest, et autod on tähtsamad kui inimesed.