Just sellise nime – «Rõõm ja Rahu» – pani Hollandi menukirjanik Hendrik Groen paari aasta eest ilmunud romaanile, milles on kujutatud samanimelist aiandusühistut, mille liikmete ja juhatuse omavahelised suhted on harmoonilisest ning rahuarmastavast roheparadiisist valgusaastate kaugusel.