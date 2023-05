GALERII ⟩ Elva suvitajaid ootab uhiuus rannaplatvorm

Elva vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk rääkis, et puitplatvorm vajas uuenduskuuri, sest aastatega oli see mädanenud prusside tõttu muutunud kohati suisa ohtlikuks. Kuigi hädavajalikke parandustöid on tehtud ka eelmistel aastatel, leiti tänavu eelarvest ligi 150 000 eurot, millega vahetati välja platvormi, vettehüppetorni ja rannavalvehoone terrassi laudis ning konstruktsioonid ning paigaldati 12 uut ujumisredelit.