Tartu Maarja kirikus algavad taas torniosa tööd

Veeberi eestvedamisel on Tartu Maarja Kiriku sihtasutuse ja OÜga Bauvärk sõlmitud kolmepoolne ehitustööde projektijuhtimise leping. Selles etapis tehakse Maarja kiriku torniosa välitööd ning valmivad torniosa ruumid igapäevaseks toimetamiseks vajalike kommunikatsioonidega, ehitatakse vaheseinad, paigaldatakse avatäited ja lift, tehakse siseviimistlus.

Lepingu maht on ligikaudu 700 000 eurot, milllele lisandub käibemaks. Tööde lõpetamise tähtaeg on detsember.

Ettevõtja Janek Veeber on lubanud Maarja kiriku taastamist toetada ühtekokku miljoni euroga, millest 600 000 on ta juba annetanud varasemate tööde tarvis. Tema toetus moodustas ka lõviosa seni tehtud Maarja kiriku torni töödest, sealhulgas on ta täies ulatuses rahastanud kellade ja torniosa uute akende soetamist.