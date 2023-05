Riik toetab linnapiirkondade elukeskkonna kvaliteedi parandamise ideid

Euroopa Liidu kaasrahastuse toel avatud taotlusvooru eelarve on 9,55 miljonit eurot, mis jaguneb kolme piirkonna vahel, teatas RTK.

«Suuremate linnapiirkondade arendamine on üks osa laiemast regionaalarengu toetuste paketist, keskendudes suurema rahvaarvu ning rahvastikutihedusega piirkondade toetamisele,» ütles rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse nõunik Andres Heldring pressiteates.

«Kuigi võrreldes maapiirkondadega on Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades arengunäitajad üldjuhul paremad, seab intensiivsem surve keskkonnale, taristu ja teenuste kasutusele ka nendele piirkondadele keerulisi ja kulukaid väljakutseid. Linnapiirkondade voorudesse oodatakse ettepanekuid, mis tooksid juurde uuenduslikke mõtteviise ja lahendusi ning aitaksid seeläbi kaasa linnalise elukeskkonna paremaks muutmisele,» selgitas Heldring.

Lisaks kohalikele omavalitsustele saavad projektiettepanekuid esitada ka mittetulundusühendused, ülikoolid või ettevõtjad. «Kindlasti saab mitmeid häid ideid edukalt ellu viia just erinevate koostööpartnerite teadmisi ning võimekusi ühendades,» lisas Heldring.

Maksimaalne toetus on 1 miljon eurot ning minimaalne abikõlblik maksumus on 250 000 eurot. Ettepanekute esitamise tähtaeg on Tartu ja Pärnu linnapiirkondadel 16. oktoobril ning Tallinna linnapiirkonnal 31. oktoobril.