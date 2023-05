Maastikumaratoni uuel rajal eksisid kümned jooksjad ära ja lippasid kümmekond kilomeetrit rohkem

Tartu Maratoni tegevjuht Indrek Kelk kinnitas, et selline asi aset leidis, kuid täpset eksinute arvu ta öelda ei osanud. «Raja märgistus oli tolle koha peal täitsa olemas, aga kuna tegu oli lõiguga, kus rada oli keskelt poolitatud ja kulges edasi ja tagasi,» rääkis ta.

Kelgu sõnul oli tagasi minev raja osa sisse sõidetud autoga ja pinnas oli kõvem, edaspidi kulgev rada oli murupinnas. Märkimist väärib, et tänavu katsetati esimest korda uut rada, mis kulges ainult metsateedel.

Korraldaja arvas, et inimesed valisid kõvema pinnase jooksuks ja silte ka ei jälginud hoolikalt mis nad eksiteele viiski. «Kindlasti saab öelda, et oleks saanud paremini tähistada,» rääkis Kelk. Siiski nentis ta, et osa vastutusest jooksu ajal lasub ka jooksjal.